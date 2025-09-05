Milano 9:09
41.998 +0,02%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:10
9.223 +0,07%
23.803 +0,14%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,18%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 14.945,3 Euro

Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un +0,18%, a quota 14.945,3 in apertura.
