Debole il mercato americano. Vicino taglio Fed

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, dopo che il dato sul mercato del lavoro ha mostrato la creazione di 22.000 posti di lavoro, nel mese di agosto, decisamente sotto le attese degli analisti che puntavano su un aumento di 75.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,3%, registrando il livello più alto dalla fine del 2021.Sullo sfondo gli investitori guardano sul fronte geopolitico agli sviluppi della situazione in Ucraina e Medioriente.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,57%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,46%, scambiando a 6.472 punti. Pressoché invariato il(-0,12%); poco sotto la parità l'(-0,45%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,94%),(-1,89%) e(-1,04%).Al top tra i(+2,48%),(+1,95%),(+1,60%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,00%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,15%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,71%),(+3,48%),(+3,29%) e(+3,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -18,19%.Crolla, con una flessione del 5,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 75K unità; preced. 79K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,9%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%).