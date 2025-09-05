Debole il mercato americano. Vicino taglio Fed

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, dopo che il dato sul mercato del lavoro ha mostrato la creazione di 22.000 posti di lavoro, nel mese di agosto, decisamente sotto le attese degli analisti che puntavano su un aumento di 75.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,3%, registrando il livello più alto dalla fine del 2021.
Sullo sfondo gli investitori guardano sul fronte geopolitico agli sviluppi della situazione in Ucraina e Medioriente.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
lima lo 0,57%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,46%, scambiando a 6.472 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,12%); poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,45%).
Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia
(-1,94%), finanziario
(-1,89%) e beni industriali
(-1,04%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+2,48%), Sherwin Williams
(+1,95%), Home Depot
(+1,60%) e United Health
(+1,52%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -3,00%.
Vendite su JP Morgan
, che registra un ribasso del 2,60%.
Seduta negativa per Visa
, che mostra una perdita del 2,33%.
Sotto pressione Microsoft
, che accusa un calo del 2,15%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Broadcom
(+9,71%), Moderna
(+3,48%), ON Semiconductor
(+3,29%) e ASML Holding
(+3,23%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Lululemon Athletica
, che continua la seduta con -18,19%.
Crolla Advanced Micro Devices
, con una flessione del 5,67%.
Vendite a piene mani su Copart
, che soffre un decremento del 5,58%.
Pessima performance per Fastenal Company
, che registra un ribasso del 5,39%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Venerdì 05/09/2025
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,2%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 75K unità; preced. 79K unità) Mercoledì 10/09/2025
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,9%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%).