Fineco, ad agosto raccolta netta di 842 milioni di euro. Nuovi clienti +20%

Fineco

(Teleborsa) -ha registrato adunarobusta pari a 842 milioni di euro (+19% da 706 milioni di un anno fa), evidenziando il forte interesse verso soluzioni di investimento efficienti e convenienti da parte di una clientela in continua crescita. L'asset mix vede la componente gestita positiva per 171 milioni di euro, con la raccolta retail di Fineco Asset Management che si è attestata a 166 milioni. La componente amministrata è pari a 602 milioni, mentre la diretta si attesta a 69 milioni.Il costante ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma ha sostenuto i ricavi del, che ad agosto sono stimati a circa 19,5 milioni di euro. Da inizio anno i ricavi stimati sono 167 milioni (+14% a/a)."I dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzati da una componente di stagionalità, mostrano come Fineco sia stabilmente orientata a un solido percorso di crescita, grazie alla propria capacità di attrazione nei confronti di una clientela sempre più interessata a investire - ha detto l'- L'incremento del 20% nel numero di nuovi clienti registrato nell'ultimo mese conferma che la Banca è in grado di rispondere efficacemente alle nuove esigenze dei risparmiatori, maggiormente orientati verso soluzioni efficienti e trasparenti nella costruzione dei portafogli. Anche Fineco Asset Management prosegue nel proprio percorso di sviluppo, preparandosi a lanciare soluzioni di investimento innovative, con l'obiettivo di rendere più accessibili le opportunità offerte dall'economia reale".nel mese di agosto ha registrato 166 milioni di euro di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a 2,3 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a 39,3 miliardi: 27,4 miliardi nella componente retail (+21% a/a) e 11,9 miliardi in quella istituzionale (+5% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 38,9% rispetto al 36,1% di un anno fa.Il Patrimonio totale è pari a 152,4 miliardi, rispetto a 133,6 miliardi di agosto 2024 (+14%). In particolare, lesi attestano a 75,9 miliardi da 63,5 miliardi di un anno fa (+19%).Nel mese di agosto sono stati acquisiti 12.602(+20% a/a), portando il numero di nuovi clienti da inizio anno 127.408 (+32% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2025 è di 1.750.273.