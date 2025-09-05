Foxconn, fatturato record per mese di agosto: +10,6% su base annua

Foxconn

(Teleborsa) -, la più grande azienda produttrice di componenti elettrici ed elettronici al mondo (oltre che assemblatrice dell'iPhone), ha registrato undi 606,5 miliardi di dollari taiwanesi ad2025 (circa 17 miliardi di euro), con un calo dell'1,20% su base mensile e un aumento del 10,61% su base annua (espressi in USD, i ricavi sono rimasti stabili su base mensile e sono aumentati di circa il 22,2% su base annua), segnando il fatturato più alto nella storia per il periodo.Il fatturato cumulato per iha raggiunto i 4,66 trilioni di dollari taiwanesi, in aumento del 16,65% su base annua (espressi in USD, i ricavi sono aumentati di circa il 18,7% su base annua), segnando il fatturato più alto di sempre per il periodo.Guardando al futuro, Foxconn prevede un aumento significativo delle spedizioni di prodotti cloud e di networking, mantenendo un forte trend di crescita. Con l'ingresso dei prodotti ICT nella tradizionale stagione di punta, le operazioni acquisiranno gradualmente slancio. Si prevede che il, ma l'impatto dell'evoluzione delle condizioni politiche ed economiche globali e delle variazioni dei tassi di cambio richiederà un monitoraggio continuo e attento.