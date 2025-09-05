Francia sul filo del rasoio: si teme taglio rating. Bayrou attende il voto di fiducia

(Teleborsa) -con ansia il, in calendario lunedì, mentre i mercati continuano a dare segnali di instabilità di fronte alle incertezze sul futuro politico ed economico della seconda maggiore economia dell'Eurozona. Unae metterebbe il(la nomina di un altro Primo Ministro, l'improbabile conquista di una nuova maggioranza e le temute elezioni).L'indicedella Borsa di Parigi questa mattinae non evidenzia particolari scostamenti rispetto agli altri indice europei, che confermano cautela in vista dei dati chiave sull'occupazione USA. Ieri, Parigi aveva concluso con un decremento dello 0,27%, sottoperformando il resto d'Europa.Frattanto, sul mercato obbligazionario, tornano a scendere i rendimenti dei titoli di stato francesi, condi 9 punti base, ma dista solo 8 punti rispetto al rendimento offerto dal BTP al 3,56%. Lorispetto al Bund tedesco si porta cosi, solo 11 punti sotto quello Tricolore, che si attesta a 87 punti rispetto al benchmark tedesco.I rendimenti dei titoli di Stato francesi hanno iniziato a salire quando il capo del governo Francois Bayrou ha lanciato l'allarme conti pubblici, annunciato la necessità di un voto di fiducia sull'azione di governo, in vista delle difficili misure che andranno prese per rimettere a posto la sotuazione dei conti.Il Governo Bayrou, infatti, necessita di, fra cui tagli alla spesa ed aumento delle tasse, perdi euro edal 5,4% previsto per quest'anno. Per questo servirà un supporto forte, non solo dalle forze che compongono la maggioranza, ma anche dalle opposizioni, che per ora hanno dichiarato che intendono votare contro la mozione.Bayrou ha dichiarato di rimanere, purché l'obiettivo complessivo di riduzione del deficit rimanga in vigore. Tra i possibili compromessi, potrebbe riconsiderare la proposta di tagliare due giorni festivi, ma resta fermo sulla proposta di raddoppiare il ticket sanitario.Il Primo Ministro ha affermato di, perchè la Francia è "gravata dai debiti" ed i partiti. Una linea sposata anche dal Presidente Emmanuel Macron che, ieri, a margine del vertice dei Volenterosi a Parigi, ha dichiarato "è con spirito di ambizione, responsabilità, stabilità e rispetto per la diversità dei gruppi politici che dobbiamo affrontare questi dibattiti, e spero che sia con questo spirito e nel perseguimento di questi principi che affronteremo i giorni e le settimane a venire".Dopo il voto di fiducia, Parigi dovrà, a partire dalla prossima settimana con il giudizio di Fitch che aprirà le danze. Si teme un declassamento del debito sovrano, alla luce della probabile sfiducia, e dopo che doverse agenzie hanno espresso un outlook negativo.Sebbene il rating della Francia sia stato declassato da Moody's in seguito alla caduta del precedente Governo, non sono esclusi ulteriori declassamenti. Lail 12 settembre, che ha assegnato un rating AA- cpn oulook negativo alla Francia.Sarà poi la volta dell'agenzia canadese(19 settembre), che in precedenza aveva assegnato un rating AA (high) con oulook negativo.In autunno arriveranno anche i giudizi di(26 settembre) e(24 ottobre), che hanno assegnato rispettivamente un rating AA- e Aa3 con outlook stabile.il 28 novembre, che resta negativa sul rating assegnato (AA-).