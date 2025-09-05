Milano 13:31
Londra: positiva la giornata per HSBC Holdings
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi bancari e finanziari, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HSBC Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di HSBC Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,84 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 9,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,95.

