Peel Hunt prevede risultati annuali superiori alle aspettative del mercato

Peel Hunt

(Teleborsa) -, una delle principali banche d'investimento del Regno Unito focalizzata su società a media capitalizzazione e in crescita, ha avuto un(FY26), a dimostrazione dei progressi strategici compiuti dall'azienda nonostante le difficili condizioni di mercato degli ultimi tre anni.Nel settore, ha gestito diverse "importanti operazioni" di M&A. Il portfolio clienti include ora 58 società FTSE 350 (5 società FTSE 100 e 53 società FTSE 250) e nelle ultime settimane ha assistito a un'attività nascente di ECM, supportando i clienti in diverse raccolte di capitale e operazioni ai blocchi. Anche i ricavi dell'attività disono incoraggianti e "significativamente superiori" rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Grazie a questa attività, Peel Hunt prevede di conseguire. La società aggiornerà il mercato sui ricavi dei primi sei mesi dell'FY26 il 1° ottobre 2025.