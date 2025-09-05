Milano 10:56
Peel Hunt prevede risultati annuali superiori alle aspettative del mercato

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Peel Hunt, una delle principali banche d'investimento del Regno Unito focalizzata su società a media capitalizzazione e in crescita, ha avuto un "ottimo inizio" nell'attuale esercizio finanziario (FY26), a dimostrazione dei progressi strategici compiuti dall'azienda nonostante le difficili condizioni di mercato degli ultimi tre anni.

Nel settore Investment Banking, ha gestito diverse "importanti operazioni" di M&A. Il portfolio clienti include ora 58 società FTSE 350 (5 società FTSE 100 e 53 società FTSE 250) e nelle ultime settimane ha assistito a un'attività nascente di ECM, supportando i clienti in diverse raccolte di capitale e operazioni ai blocchi. Anche i ricavi dell'attività di Execution Services sono incoraggianti e "significativamente superiori" rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Grazie a questa attività, Peel Hunt prevede di conseguire risultati annuali superiori alle aspettative del mercato. La società aggiornerà il mercato sui ricavi dei primi sei mesi dell'FY26 il 1° ottobre 2025.

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
