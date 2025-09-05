Svizzera, Fitch: dazi USA mettono alla prova competitività ma rating non è a rischio

(Teleborsa) - L'imposizione da parte degli Stati Uniti di dazi del 39% su una vasta gamma di esportazioni svizzere verso gli Stati Uniti rappresenta unoe "ridurrà quasi certamente" il suo avanzo delle partite correnti, che è costantemente elevato. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema. Tuttavia, il suo rating creditizio "AAA"/Stabile non è a rischio.Fitch stima che la Svizzera dovrà affrontare un'. L'elevata apertura commerciale della Svizzera aumenta i rischi di una potenziale perdita di competitività dovuta a questi dazi, dato che gli Stati Uniti rappresentano il suo secondo mercato di esportazione dopo l'UE.Le esportazioni svizzere di beni verso gli Stati Uniti sono, in particolare prodotti farmaceutici (nel 2024 il 30% del totale). Prodotti farmaceutici e lingotti d'oro (una riesportazione chiave nel 2024-2025, data l'accresciuta domanda statunitense di oro raffinato in Svizzera) sono esenti da dazi.Le esportazioni di prodotti farmaceutici verso gli Stati Uniti hanno rappresentato in media il 2% del PIL nominale svizzero nei 10 anni fino al 2024, evidenziando il loro contributo molto significativo alla crescita economica svizzera. Le autorità stanno, il che potrebbe aumentare i costi fiscali, evidenzia Fitch.La Svizzera ha rimosso i dazi su quasi tutte le importazioni industriali nel 2024, con il risultato che quasi tutte le importazioni di beni dagli Stati Uniti sono esenti da dazi. Èimponendo dazi agli Stati Uniti. Tuttavia, Fitch prevede che la Svizzera offrirà maggiori investimenti diretti esteri negli Stati Uniti per ottenere l'esenzione dai dazi."Sebbene sia probabile che il regime tariffario definitivo evolva, i- si legge nel rapporto - Una significativa erosione delle prospettive economiche, ad esempio dovuta alla ridotta competitività esterna, determina una sensibilità negativa al rating per la Svizzera. Tuttavia, riteniamo che le probabilità che ciò accada siano piuttosto basse e che gli effetti saranno evidenti solo nel tempo".