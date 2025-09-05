Toscana Aeroporti, continua il trend record (+6,7%). Da inizio anno raggiunti 6,7 milioni di passeggeri

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -ha superato per il terzo mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo record mensile assoluto.Ad agosto 2025, infatti, gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa hanno registrato 1,1 milioni di passeggeri, segnando unarispetto ad agosto 2024. A sostegno del risultato hanno contribuito le positive performance sia del segmento di traffico internazionale (+6,6%) che di quello nazionale (+7,2%). Il traffico totale dei primi otto mesi dell’anno ha raggiunto i 6,7 milioni di passeggeri con un miglioramento del +8,7% in confronto all’analogo periodo del 2024.ha segnato il miglior agosto di sempre con 385 mila passeggeri e una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. La performance è stata sostenuta principalmente dal segmento di traffico internazionale (+10,5%), che ha più che compensato la lieve flessione del segmento nazionale (-3,5%). Le rotte maggiormente trafficate dai passeggeri in partenza dallo scalo fiorentino sono state in ordine, nell’ordine: Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Primi otto mesi del 2025 da record per lo scalo fiorentino con il superamento della soglia dei 2,5 milioni di passeggeri transitati e un miglioramento del +9,2% rispetto al 2024.registra il suo miglior mese di sempre con 686 mila passeggeri e un incremento del +5,8% rispetto ad agosto 2024. La crescita è stata trainata dalla positiva performance di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+4,3%) e nazionale (+11,3%). Londra si conferma la rotta maggiormente trafficata dallo scalo pisano seguita da Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles. Il traffico progressivo vede per la prima volta il superamento della soglia dei 4 milioni di passeggeri già nel mese di agosto. Sono infatti 4,1 milioni i passeggeri transitati con una crescita del +8,4% in confronto ai primi otto mesi del 2024.