UK, prezzi delle case salgono più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Isono saliti dello 0,3% ad2025 (rispetto allo +0,4% di luglio e al +0,3% atteso dagli analisti), secondo l'Halifax House Price Index. Il prezzo medio degli immobili è ora di 299.331 sterline, un nuovo record. La crescita annuale si attesta al +2,2%, dopo il +2,5% del mese precedente e contro attese per un +2%."Il mercato immobiliare nel 2025 è stato caratterizzato da una certa stabilità - ha detto- Da gennaio, i prezzi sono aumentati di meno di 600 sterline, a dimostrazione della stabilità del mercato nonostante le pressioni economiche più ampie. L', ma ci sono segnali di miglioramento. I tassi di interesse sono in graduale calo da quasi due anni e molte delle offerte di mutui a tasso fisso più competitive ora offrono tassi inferiori al 4%"."Insieme alla forte crescita dei salari, che ha superato l'inflazione dei prezzi delle case per quasi tre anni, questo sta dando a un maggior numero di potenziali acquirenti la fiducia necessaria per fare il passo successivo - ha aggiunto - L'estate è in genere un periodo più tranquillo per il mercato, quindi il recente aumento delle approvazioni dei mutui, al massimo degli ultimi sei mesi, è un segnale incoraggiante della domanda di fondo. Sebbene il quadro economico generale rimanga incerto, negli ultimi anni il mercato immobiliare ha dimostrato di saper affrontare queste sfide con disinvoltura. Grazie al miglioramento dell'accessibilità economica e alla resilienza della domanda,".