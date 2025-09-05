Usa, ad agosto solo +22 mila occupati e disoccupazione sale al 4,3%

(Teleborsa) - Calano oltre le attese i non-farm payrolls ad agosto 2025, un indicatore molto osservato per comprendere lo stato di salute del mercato del lavoro statunitense. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è salito, in linea con il consensus, al 4,3%, rispetto al 4,2% del mese precedente.Ad agosto 2025 sono stati aggiunti solo 22 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a luglio erano state create 79 mila buste paga (dato rivisto da 73 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è peggiore delle attese del mercato che indicavano un aumento più consistente di 75 mila di posti di lavoro.Il dato è peggiore delle aspettative anche nel settore privato: sono stati creati 38 mila posti di lavoro, contro 77 mila rivisti di luglio e i 75 mila attesi dal mercato.Gli occupati del settore manifatturiero sono scesi di 12.000 unità, contro una discesa di 5 mila unità stimate dal consensus e si confrontano con i -2 mila rivisti del mese precedente.Le retribuzioni medie orarie si sono attestate a 36,53 dollari, registrando un aumento dello 0,3% su mese e del 3,7% su anno (in linea con le attese) dopo il +0,3% mensile e il +3,9% tendenziale registrato a luglio. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.