Zegna, utile semestrale sale a 48 milioni di euro. Soffrono i marchi Thom Browne e Tom Ford

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registrato undi 47,9 milioni di euro nel, in aumento rispetto ai 31,3 milioni di euro del primo semestre 2024. L'EBIT rettificato è stato di 68,7 milioni di euro, rispetto agli 80,9 milioni di euro del primo semestre 2024, mentre i ricavi sono stati di 927,7 milioni di euro, con una variazione del -3,4% su base annua e del -2,0% su base organica.L'EBIT rettificato del segmentoè stato pari a 94,4 milioni di euro, con un margine EBIT rettificato del 14,3% rispetto al 12,8% del primo semestre del 2024. L'EBIT rettificato del segmentoè stato pari a 4,5 milioni di euro, con un margine EBIT rettificato del 3,5% rispetto al 12,1% del primo semestre del 2024. L'EBIT rettificato del segmentoè stato negativo per 19,4 milioni di euro, rispetto a un valore negativo per 11,9 milioni di euro nel primo semestre del 2024.Nel primo semestre del 2025, ilè stato negativo per 23,1 milioni di euro, rispetto a un valore negativo per 6,6 milioni di euro nel primo semestre del 2024. Il maggiore assorbimento nel primo semestre del 2025 è stato principalmente dovuto alla minore generazione di flussi di cassa derivanti dalle attività operative. L'è di 92,1 milioni di euro al 30 giugno 2025, sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2024."I nostri risultati del primo semestre 2025 riflettono la, continuando al contempo a sostenere progetti che alimentano le nostre ambizioni di crescita a lungo termine - ha commentato il- In questo contesto, siamo soddisfatti dei risultati operativi registrati dal segmento Zegna, dove una leva operativa più solida e un'esecuzione disciplinata hanno portato a un miglioramento del margine EBIT rettificato di 150 punti base. Questa solida performance ha contribuito a bilanciare l'impatto della trasformazione strategica in corso presso Thom Browne e Tom Ford Fashion"."Grazie alla forza della nostra Filiera, all'autenticità dei nostri marchi e, soprattutto, alla chiarezza della nostra visione e al talento del nostro team, rimaniamo, nonostante le difficoltà del settore e della valuta", ha aggiunto.