Zona euro, nel 2Q 2025 numero occupati in aumentato dello 0,1% t/t

(Teleborsa) - Secondo i dati Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione europea,. Nel primo trimestre del 2025, l'occupazione era aumentata dello 0,2% nell'area dell'euro., dopo il +0,8% nel primo trimestre del 2025.Le ore lavorate sono aumentate dello 0,1% nel secondo trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, le ore lavorate sono diminuite dello 0,2%.Nel secondo trimestre del 2025,in termini di persone rispetto al trimestre precedente. I cali più significativi dell'occupazione sono stati registrati in Lituania (-0,9%), Grecia e Croazia (entrambe -0,5%).Sulla base di dati destagionalizzati, Eurostat stima che nel secondo trimestre del 2025 nell'UE fossero occupati 219,9 milioni di persone, di cui 171,6 milioni nell'area dell'euro.La combinazione di PIL e dati sull'occupazione consente una stima della produttività del lavoro. Nel secondo trimestre del 2025, la produttività in termini di persone è aumentata dello 0,8% nell'area dell'euro rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In base alle ore lavorate, la produttività rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è aumentata dell'1,1%.