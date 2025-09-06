Milano 5-set
Enel, Bernabei: project financing o quarta via soluzione per sbloccare 16mld su idroelettrico

(Teleborsa) - Bernabei (Enel): project financing o quarta via per sbloccare 16mld su idro

"Crediamo che il modello del Partenariato Pubblico-Privato, ossia il project financing, rappresenti la soluzione più efficace per rilanciare gli
investimenti sull'idroelettrico. In alternativa si potrebbe valutare una 'quarta via', ossia la riassegnazione delle concessioni agli attuali concessionari a fronte di un piano industriale e una complessiva armonizzazione ed equilibrio dell'attuale assetto dei canoni". Lo ha detto Salvatore Bernabei, Direttore di Green Power e Thermal Generation di Enel, ospite oggi al Forum di Cernobbio, presentando uno studio sull'energia idroelettrica, realizzato da TEHA.

"Queste soluzioni, secondo lo studio TEHA, consentirebbero di incrementare gli attuali investimenti, fino a 16 miliardi aggiuntivi, creando nuovi posti di lavoro e incrementando la produzione idroelettrica fino al 10%. Al contrario, il rischio, in assenza di una decisione, è quello di ritardare il piano di investimenti fino a 6 anni, con conseguenti impatti negativi per tutto il sistema".
