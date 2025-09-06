Enel, Bernabei: project financing o quarta via soluzione per sbloccare 16mld su idroelettrico

(Teleborsa) - Bernabei (Enel): project financing o quarta via per sbloccare 16mld su idro
"Crediamo che il modello del Partenariato Pubblico-Privato, ossia il project financing, rappresenti la soluzione più efficace per rilanciare gli
investimenti sull'idroelettrico. In alternativa si potrebbe valutare una 'quarta via', ossia la riassegnazione delle concessioni agli attuali concessionari a fronte di un piano industriale e una complessiva armonizzazione ed equilibrio dell'attuale assetto dei canoni". Lo ha detto Salvatore Bernabei, Direttore di Green Power e Thermal Generation di Enel
, ospite oggi al Forum di Cernobbio
, presentando uno studio sull'energia idroelettrica, realizzato da TEHA
.
"Queste soluzioni, secondo lo studio TEHA, consentirebbero di incrementare gli attuali investimenti, fino a 16 miliardi aggiuntivi, creando nuovi posti di lavoro e incrementando la produzione idroelettrica fino al 10%. Al contrario, il rischio, in assenza di una decisione, è quello di ritardare il piano di investimenti fino a 6 anni, con conseguenti impatti negativi per tutto il sistema".