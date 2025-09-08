Comparatori digitali: abitudine per 27 milioni di italiani

Adventure

(Teleborsa) - Secondo l’indagine condotta dall’istituto di ricerche di mercato EMG Different, isi stanno sempre più affidando aiper orientarsi nelle proprie scelte d’acquisto. Quello che in passato era un servizio di nicchia, utilizzato principalmente da chi era più attento ai prezzi, è ormai diventato una. Si stima che, nell'ultimo anno,abbianoun comparatore online.I giovani, tra i 18 e 34 anni, li utilizzano principalmente per la, mentre gli over 35 si concentrano maggiormente su. Le assicurazioni auto continuano a essere il settore più comparato, seguito da energia e telefonia, con i comparti inche includono. Solo nel 2024, le attività di comparazione nel settore assicurativo hanno generato risparmi superiori a €100m.In questo contesto si inserisce, una realtà italiana quotata su Euronext Growth Milan, chenel settore luce e gas, internet, mutui, prestiti e assicurazioni tramite il proprio sito di comparazioneL’azienda combina la, offrendo così un'esperienza ibrida e completa ai propri clienti.Adventure (Target Price consensus: euro 12,5) è comparatore online di tariffe nei settori energia, credito, telecomunicazioni e assicurazioni. I servizi sono offerti attraverso la propria piattaforma multicanale Ameconviene.it.