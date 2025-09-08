Debito Privato, per Generali Asset Management nel 2028 gli asset globali raggiungeranno i 2,8 trilioni di dollari

(Teleborsa) - Secondo le stime diilcontinua a guadagnare terreno come. Da oltre 1,8 trilioni di dollari di Asset Under Management (AuM) nel 2024 a livello globale, si prevede che questa cifra, stimano gli analisti., si prevede che gli AuM globali del debito privato potranno r, con unNel 2025 si prevede che l’con AuM che raggiungeranno 1,1 trilioni di dollari, rispetto a 1,01 trilioni nel 2024., con AuM stimati intorno ai 487 miliardi di dollari, rispetto ai 453 miliardi dell’anno precedente.Il, passando dall’8,1% nel periodo 2017–2023 a un previsto 12% per il periodo 2023–2029. In particolare, le strategie di debito distressed sono previste superare le altre, offrendo un IRR medio del 13,4% nello stesso arco temporale.Generali, inoltre, sottolinea che l'negli ultimi anni, grazie alla crescita complessiva del mercato, all'espansione delle dimensioni dei singoli fondi e all'interesse generale degli investitori istituzionali. Il finanziamento da parte degli attori attivi nel settore ha raggiunto i, segnando unrispetto ai 1.200 milioni del 2023. I, contribuendo per il 39%, seguiti dal settore pubblico e dai fondi di fondi istituzionali (28%) e dalle compagnie assicurative (12%). Tra i fondi pensione e i fondi sovrani, il 54% del capitale proveniva dall'estero (dati AIFI).I fondi di debito privato sono cresciuti a livello globale, inclusa l’Italia, grazie ai, evidenza Generali. "In quanto classe di attività intrinsecamente illiquida, il debito privato consente innanzitutto di ottenere un premio di rendimento rispetto a strumenti di debito più liquidi e negoziati pubblicamente. Questo premio rappresenta uno dei principali motivi di attrattiva per gli investitori istituzionali che cercano rendimenti più elevati in un contesto di bassi tassi di interesse. Inoltre, a differenza degli strumenti negoziati sul mercato, il Debito privato offre diversi vantaggi in termini di".In termini di rischio, "il debito privato tende a mostrare unarispetto ad altre classi di attività più liquide e presenta unacon altre asset class, il che lo rende prezioso per la"."La capacità del debito privato dilo rende particolarmente adatto alle esigenze degli investitori che cercano una"., dopo una crescita costante che aveva portato a un massimo storico di 332,8 miliardi di dollari nel 2021. I volumi sono scesi a 265,1 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 272,7 miliardi di dollari del 2023, mostrando un avvicinamento che suggerisce che il calo degli impegni di capitale potrebbe essersi stabilizzatoSebbene la raccolta fondi sia diminuita, è rimasta ragionevolmente forte rispetto agli standard storici, e, soprattutto considerando i fondi attualmente sul mercato che puntano a oltre mezzo trilione di dollari.Una dinamica sempre più importante che sta plasmando il panorama del Debito privato riguarda lo sviluppo del suo. Prosegue Generali. Cinque anni fa, le dimensioni delle operazioni non superavano complessivamente i 100 milioni di dollari, mentreIlnel settore dei Secondaries di Debito privato ha raggiunto costantemente nuovi record ogni anno dopo il 2020, arrivando a, con un'offerta crescente accompagnata da una maggiore domanda da parte degli acquirenti. Si prevede che l', assumendo un tasso adottato rispettivamente dell'1% e del 3%., Head of Private Assets presso Generali Asset Management, ha commentato: "In futuro ci aspettiamo unnei portafogli degli investitori che già lo impiegano e l’arrivo di nuovi tipi di investitori, come HNWI, Mass Affluent e, forse, anche investitori retail. Con l’ampliamento della base di investitori e l’aumento della percentuale allocata in questa classe di attività, è ragionevole supporre una, fenomeno a cui prestiamo particolare attenzione, come un. Ci saranno opportunità interessanti nel mercato secondario del debito privato per gli investitori già esperti nel settore”., Head of Indirect Private Debt presso Generali Asset Management, ha aggiunto: “La crescita del mercato secondario è dovuta alla crescente propensione di Limited Partners (LPs, o investitori) e General Partners (GPs, o managers) a. Le transazioni guidate da LP o GP coinvolgono due diversi tipi di venditori, ma offrono vantaggi simili. Tra questi, i più riconoscibili sono l'e una, poiché i fondi acquistati contengono già numerosi investimenti e si trovano nella cosiddetta fase di raccolta. Ciò si traduce in unada parte del fondo, con unarispetto al mercato primario. A causa della necessità di liquidità dei venditori, è possibile ottenere sconti significativi su queste transazioni, raggiungendo rendimenti più elevati rispetto ad altre asset class con un profilo rischio-rendimento simile. Crediamo che il mercato secondario si trasformerà da una tendenza temporanea, derivante da situazioni di stress specifiche dei venditori, in un flusso consolidato nel tempo, come già avviene nel private equity.”