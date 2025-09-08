Dick's, completata l'acquisizione di Foot Locker per 2,4 miliardi di dollari

Dick's Sporting Goods

(Teleborsa) -, uno dei principali rivenditori statunitensi di articoli sportivi omnicanale, ha, altro big della vendita al dettaglio di calzature e abbigliamento, per 2,4 miliardi di dollari.Come azienda combinata, Dick'sin Nord America, Europa, Asia e Australia, oltre a una presenza in negozi autorizzati in Europa, Medio Oriente e Asia. Dick's continuerà a gestire il portafoglio di marchi Foot Locker, tra cui Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS e atmos, sotto la guida di un nuovo team dirigenziale esperto.Si prevede che l'operazione genereràcomprese tra 100 e 125 milioni di dollari a medio termine, principalmente attraverso efficienze negli acquisti e nell'approvvigionamento diretto, e Dick's prevede che l'operazione contribuirà positivamente all'utile per azione (EPS) nell'esercizio fiscale 2026 (esclusi i costi di transazione e altri costi una tantum per il raggiungimento delle sinergie)."Siamo entusiasti di dare il benvenuto ufficiale al team di Foot Locker - ha detto Lauren Hobart, CEO di Dick's - Unire i punti di forza di entrambe le aziende ci aiuterà a, continuando al contempo ad alimentare lo slancio di Dick's. Come azienda combinata, Dick's e Foot Locker creeranno una piattaforma globale che ridefinirà il settore della vendita al dettaglio di articoli sportivi e creerà valore per entrambe le aziende".