Dick's, completata l'acquisizione di Foot Locker per 2,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Dick's Sporting Goods
, uno dei principali rivenditori statunitensi di articoli sportivi omnicanale, ha completato l'acquisizione di Foot Locker
, altro big della vendita al dettaglio di calzature e abbigliamento, per 2,4 miliardi di dollari.
Come azienda combinata, Dick's gestirà ora oltre 3.200 negozi, oltre a e-commerce e attività digitali in 20 paesi
in Nord America, Europa, Asia e Australia, oltre a una presenza in negozi autorizzati in Europa, Medio Oriente e Asia. Dick's continuerà a gestire il portafoglio di marchi Foot Locker, tra cui Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS e atmos, sotto la guida di un nuovo team dirigenziale esperto.
Si prevede che l'operazione genererà sinergie di costo
comprese tra 100 e 125 milioni di dollari a medio termine, principalmente attraverso efficienze negli acquisti e nell'approvvigionamento diretto, e Dick's prevede che l'operazione contribuirà positivamente all'utile per azione (EPS) nell'esercizio fiscale 2026 (esclusi i costi di transazione e altri costi una tantum per il raggiungimento delle sinergie).
"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ufficiale al team di Foot Locker - ha detto Lauren Hobart, CEO di Dick's - Unire i punti di forza di entrambe le aziende ci aiuterà a riportare Foot Locker alla crescita
, continuando al contempo ad alimentare lo slancio di Dick's. Come azienda combinata, Dick's e Foot Locker creeranno una piattaforma globale che ridefinirà il settore della vendita al dettaglio di articoli sportivi e creerà valore per entrambe le aziende".