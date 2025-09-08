Euronext, Groupe BPCE colloca primo bond dedicato al settore della difesa

Euronext

(Teleborsa) -, il secondo gruppo bancario più grande in Francia, ha messo a segno l'ammissione in Borsa della prima obbligazione emessa da un istituto finanziario in Europa dedicata al settore della difesa, a cui è stata assegnata l'. L'obbligazione senior non garantita daemessa da Groupe BPCE è stata quotata su Euronext il 5 settembre 2025.ha introdotto la nuova European Defence Bond Label il 10 luglio 2025. Questa etichetta è un', volta a indirizzare capitali privati ??verso progetti di difesa e sicurezza idonei in Europa. L'European Defence Bond Label offre chiari criteri di ammissibilità basati sull'utilizzo dei proventi e funge da base per l'ammissione accelerata, annunciata a maggio 2025, alle obbligazioni qualificate.Il collocamento di questa obbligazione senior non garantita da 750 milioni di euro con scadenza quinquennale è stato organizzato da BPCE e distribuito da Natixis. Ile c'è stata una domanda da parte di oltre 140 investitori.I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare e rifinanziare attività di aziende attive nel settore della difesa e della sicurezza europeo, nonché contratti relativi allo sviluppo, alla produzione o alla produzione di attrezzature specializzate in questi settori."L'emissione da parte di BPCE del primo European Defence Bond, che beneficia dell'Euronext Label, segna una nuova pietra miliare nel finanziamento delle aziende del settore della difesa e della sicurezza -di Groupe BPCE - Grazie a questa emissione, che ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, il Groupe BPCE ribadisce il suo impegno in quest'area strategica, essenziale per la sovranità nazionale ed europea, nonché la sua qualità di pioniere nel mercato obbligazionario".