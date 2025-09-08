EY Italy Infrastructure Barometer 2025: attesa più concorrenza (66%) e investimenti mirati (67%)

(Teleborsa) - Cresce la fiducia nel settore infrastrutturale nazionale che si posiziona come un mercato chiave nell'Unione europea. È quanto rilevano inuovi risultati emersi nell'Il sondaggio annuale condotto da EY coinvolge dirigenti di grandi aziende, investitori infrastrutturali, istituti finanziari e private equity operanti a livello mondiale nel settore delle infrastrutture e con una radicata presenza anche in Italia, con l'obiettivo di valutare la fiducia degli investitori e degli operatori del settore. Secondo la survey il 66% degli intervistati prevede nei prossimi 12 mesi un aumento della concorrenza per gli investimenti in infrastrutture e relativi finanziamenti, segnale di un ecosistema dinamico e in crescita."I nostri dati – commenta– mostrano come l'Italia stia accelerando nella modernizzazione delle reti e nella transizione energetica. Innanzi tutto, è in forte miglioramento, negli ultimi anni, la percezione della qualità delle infrastrutture in Italia (il 78% le considera in linea con la media europea, in aumento di oltre il 10% rispetto al 2024). Inoltre, cresce l'asset allocation verso progetti cosiddetti greenfield (ora al 36%, +10% rispetto allo scorso anno). Questi sono segnali di un ecosistema che è in grado di attrarre capitali nazionali e internazionali su iniziative progettuali che hanno, per loro caratteristiche, orizzonti di medio-lungo termine. Permangono, ad ogni modo, alcuni punti di attenzione sul tema procedure autorizzative, in quanto la "burocrazia" è indicata dall'85% degli operatori come principale freno agli investimenti infrastrutturali. Questo è un tema complesso, perché gli investimenti infrastrutturali possono determinare impatti che richiedono approfondite valutazioni ex ante, ma occorre continuare a lavorare per garantire agli investitori e operatori certezza regolatoria per sostenere l'evoluzione dei progetti in corso e futuri. In questo contesto, il ruolo dell'Italia come hub infrastrutturale in Europa può certamente rafforzarsi, specie nei settori dell'energia, dei trasporti e dei data center e, guardando al futuro, lo sviluppo dell'agenda infrastrutturale nazionale resta centrale per la strategia economica del Paese e per guidare la crescita di lungo periodo".Secondo i risultati analizzati nell'EY Italy Infrastructure Barometer 2025,: il 36% dichiara di aver destinato oltre il 30%del portafoglio a iniziative in fase di sviluppo e, tra chi ha investito, l'86% segnala performance in linea con le attese. Complessivamente, gli investimenti si sono concentrati nel Nord del Paese (45%), seguiti dal Centro Italia (36%) e dal Sud (19%)."Dalla nostra survey – commenta– si evidenzia un mercato infrastrutturale italiano in forte evoluzione, con una domanda solida per il comparto energetico e un recupero significativo nei trasporti (19%).Il settore energetico, infatti, e in particolare l'ambito delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, guida le intenzioni d'investimento (35%), in linea con lo scorso anno. Inoltre, la sostenibilità si conferma un driver imprescindibile in quanto solo il 13% degli operatori dichiara di non considerare i criteri ESG nella valutazione degli asset. Parallelamente, l'adozione dell'intelligenza artificiale (38%) si afferma come leva strategica per efficienza, resilienza di rete e manutenzione. A supporto di questo scenario, strumenti come i decreti FER X e FER 2 o ancora il meccanismo MACSE per i sistemi di accumulo contribuiscono a rendere i progetti più solidi, ampliando l'accesso ai capitali e rafforzando la capacità di attrarre investitori".Sul fronte delle, il contesto normativo e finanziario europeo nonché nazionale si sta consolidando grazie ai decreti FER 2 e FER X che accelerano lo sviluppo delle rinnovabili; inoltre, il meccanismo MACSE permette l'avvio di aste per i sistemi di accumulo BESS con contratti quindicennali. A queste iniziative, si affiancanoche ampliano il bacino di capitali e la cooperazione tecnologica in ambiti chiave per la sicurezza energetica e l'innovazione.cresce la quota di operatori (38%) che riconosce nell'AI soluzioni di crescita per il settore (in aumento del 7% circa rispetto allo scorso anno), con applicazioni che vanno dall'ottimizzazione della domanda/offerta e della resilienza di rete nell'energia, alla manutenzione predittiva e alla gestione smart della mobilità nei trasporti. In parallelo, la sostenibilità sta trasformandosi da una visione meramente di compliance a un'opportunità di business in termini di competitività: solamente il 13% degli operatori coinvolti nella survey dichiara di non considerare i criteri ESG (Environmental, Social e Governance) nella selezione degli asset, mentre cresce l'attenzione ai temi quali climate change, carbon neutrality esostenibilità sociale.