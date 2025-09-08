Fondo Italiano d'Investimento avvia partnership strategica con ESG.IAMA Private

(Teleborsa) -comunica di aver avviato unacon, primo assessment della sostenibilità dei gestori specializzati negli. L’accordo è finalizzato a realizzare una mappatura quantitativa e comparabile, del livello di sostenibilità di un ampio numero di gestori di fondi italiani attivi nel private market che prenderanno parte alla ricerca. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza nelle pratiche di, per cogliere le diverse modalità con cui i gestori interpretano e applicano i criteri ESG nelle proprie strategie.I risultati aggregati dell’assessment saranno presentati i prossimi, in occasione di salone.SRI, evento di confronto con il mercato per gli operatori di finanza sostenibile in programma presso Borsa Italiana e promosso da ET.Group., Fondatore di ET.Group, sottolinea: "La partnership con Fondo Italiano è un segnale forte alla finanza. Evidenzia la necessità di alzare l’asticella nelle procedure di fund selection, integrando la fase di due diligence con un esame quantitativo dell’identità di chi gestisce i fondi. Il fatto che questo passaggio venga fatto da un soggetto centrale nel settore dei private market, come Fondo Italiano, chiarisce come questa nuova asticella sia ormai un benchmark di sistema"."Sosteniamo con grande interesse questa iniziativa – aggiungono per Fondo Italiano(Responsabile area Fondi di Fondi e Iniziative Strategiche) e(Direttore Commerciale, Investor Relations e ESG di Fondo Italiano d’Investimento Sgr) –, poiché rappresenta un passo avanti significativo nella possibilità di disporre di un’analisi comparata e misurabile della sostenibilità dei gestori che operano nel nostro Paese e potrà fare leva anche sull’ampio network sviluppato da Fondo Italiano nelle sue attività di investimento in fondi di private equity, private debt e impact investing".