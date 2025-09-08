Milano 17:35
Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca, con una variazione percentuale del 3,56%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,43%, rispetto a -0,68% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Le implicazioni tecniche complessive della banca d'affari evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 32,99 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 34,19. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 32,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
