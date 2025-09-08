Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

banca tedesca

DAX

Commerzbank

indice della Borsa di Francoforte

banca d'affari

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,56%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,43%, rispetto a -0,68% dell').Le implicazioni tecniche complessive dellaevidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 32,99 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 34,19. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 32,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)