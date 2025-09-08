Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca
, con una variazione percentuale del 3,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Commerzbank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,43%, rispetto a -0,68% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Le implicazioni tecniche complessive della banca d'affari
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 32,99 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 34,19. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 32,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)