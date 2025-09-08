Giappone, dimissioni Ishiba: al via il toto-leader

(Teleborsa) - A un giorno il voto per decidere un cambio della leadership, che, se approvato, avrebbe rappresentato una vera e propria mozione di sfiducia nei suoi confronti,ha annunciato ieri la propria volontà di dimettersi e la sua decisione di non concorrere per la leadership del Partito liberaldemocratico. Euna successione che si preannuncia non facile.Il primo ministro è rimasto in carica per meno di un anno, ma ha dovuto affrontare: l'avvento delle la battaglia sui dazi non hanno favorito gli sforzi dell'esecutivo da lui guidato, ridimensionando le aspettative di una ripresa dell'espansione per la quarta economia mondiale, già alle prese con la grave crisi demografica, lo stallo dei consumi e il protrarsi dell'incertezza sulle negoziazioni con il principale alleato commerciale. La perdita della prevalenza numerica anche al Senato nel voto del 20 luglio è stato il punto di non ritorno. Una disfatta così radicale in entrambe le aule del Parlamento non si era mai verificata dalla data di fondazione del partito, nel 1955. E neanche la recente intesa commerciale con Washington per la riduzione dei dazi sulle importazioni, è riuscita a sanare.Tra i papabili si fanno strada, giovane rampollo del popolare ex premier Junichiro e attuale ministro dell'Agricoltura, l'ultra conservatrice, ex ministra per la Sicurezza economica, delfina del premier assassinato Shinzo Abe che, se eletta, diventerebbe la prima donna in Giappone alla guida dell'esecutivo, e il segretario di Gabinetto ed ex ministro degli Esteri,, considerato un moderato, portavoce e numero due del governo, che ha già presentato la sua candidatura. Non avendo la maggioranza in entrambe le camere, il prossimo leader dell'Ldp dovrà collaborare con i principali partiti dell'opposizione per l'approvazione di qualsiasi disegno di legge. Ha presentato la sua candidatura anche, ex segretario del partito e anche il più anziano tra i possibili contendenti di cui si fa il nome in queste ore, con i suoi 69 anni. Si era candidato già nel 2024, piazzandosi sesto. Un altro possibile candidato è, ex ministro Sicurezza economica. Anche lui fu candidato contro Ishiba lo scorso anno, arrivando quinto. Ha un certo peso tra i parlamentari di seconda fila e ha già detto che di consulterà con i suoi colleghi per valutare l'eventuale candidatura.Entrambi furono candidati forti alla presidenza dell'LDP nel 2024, ma furono sconfitti da Ishiba.è risultata prima in un sondaggio del Nikkei lo scorso mese su chi fosse più adatto a diventare il prossimo primo ministro, con il 23% dei consensi, seguita dacon il 22%.Nelle elezioni presidenzialie, di norma, un numero equivalente di membri locali del partito e simpatizzanti vota anch'esso per il leader. In situazioni particolari, la votazione può svolgersi in una riunione congiunta delle due camere del parlamento al posto di una convention di partito. Caso raro, chi verrà eletto presidente del Jiminto, per quanto partito di maggioranza relativa, in questa tornata non ha alcuna garanzia di essere scelto come primo ministro dal parlamento. Se tutti i partiti di opposizione si unissero dietro a un candidato comune, il candidato liberaldemocratico non potrebbe vincere. Tuttavia, l'opposizione è fortemente frammentata e divisa, quindi non sarà facile trovare un candidato alternativo, ma neanche coagulare un sostegno attorno al futuro leader liberaldemocratico.