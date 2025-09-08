Milano 5-set
Giappone, Partite correnti in luglio

Giappone, Partite correnti in luglio pari a 2.684 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente 1.348 Mld ¥ (la previsione era 3.366 Mld ¥).

