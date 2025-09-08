Milano
5-set
41.608
0,00%
Nasdaq
5-set
23.652
+0,08%
Dow Jones
5-set
45.401
-0,48%
Londra
5-set
9.208
0,00%
Francoforte
5-set
23.597
0,00%
Lunedì 8 Settembre 2025, ore 07.14
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Partite correnti in luglio
Giappone, Partite correnti in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 settembre 2025 - 07.00
Giappone,
Partite correnti in luglio pari a 2.684 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente 1.348 Mld ¥ (la previsione era 3.366 Mld ¥).
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
Condividi
