Sma Solar Technology, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Brilla Sma Solar Technology, che passa di mano con un aumento del 4,01%.
