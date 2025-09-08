Milano 13:57
41.717 +0,26%
Nasdaq 5-set
23.652 0,00%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 13:57
9.216 +0,09%
Francoforte 13:57
23.702 +0,45%

Strappa doValue in Borsa, assist da report Intesa Sanpaolo

Finanza, Consensus
Strappa doValue in Borsa, assist da report Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per doValue, che tratta in rialzo dell'11,45%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la revisione al rialzo del target price decisa dagli analisti di Intesa SanPaolo. Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato il prezzo obiettivo a 3,40 euro dai 2,70 indicati in precedenza e confermato il giudizio "buy".

Dal prossimo 22 settembre, il titolo doValue entrerà nel FTSE Italia Mid Cap.

Lo scorso agosto, il principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, ha alzato il velo sui conti del primo semestre che hanno evidenziato ebitda e ricavi in crescita a doppia cifra e un Gross Book Value ai massimi dal 2022.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, si nota che il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,47%, rispetto a -0,36% dell'indice dei titoli del segmento STAR).

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di doValue. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,054 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 2,786. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,612.
Condividi
```