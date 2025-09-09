Alantra rafforza attività di Technology Investment Banking con assunzione di Ed Wirgman

Alantra

(Teleborsa) -, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, ha. Proveniente da Houlihan Lokey, dove è stato Managing Director per l'European Technology Group, vanta oltre 20 anni di esperienza nella consulenza M&A e ha lavorato a lungo in diversi sotto-settori tecnologici.Con, Wirgman collaborerà a stretto contatto con il team tecnologico globale di Alantra per fornire consulenza ai clienti nei settori dei servizi IT, della consulenza tecnologica e del software, con particolare attenzione alle aziende basate sui servizi.Questa assunzione sottolinea l'impegno di Alantra nel far crescere la sua attività tecnologica globale aggiungendo specialisti senior del settore e continuando a rafforzare la sua presenza nei principali hub in Europa e negli Stati Uniti, si legge in una nota. Nell'ultimo anno, il team tecnologico globale di Alantra ha fornito consulenza sue comprende 40 membri con sede nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Spagna, Germania, Francia e nei paesi nordici.