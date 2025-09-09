Alantra rafforza attività di Technology Investment Banking con assunzione di Ed Wirgman

(Teleborsa) - Alantra
, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, ha rafforzato la propria attività di Technology Investment Banking con la nomina di Ed Wirgman a Managing Director
. Proveniente da Houlihan Lokey, dove è stato Managing Director per l'European Technology Group, vanta oltre 20 anni di esperienza nella consulenza M&A e ha lavorato a lungo in diversi sotto-settori tecnologici.
Con sede a Londra
, Wirgman collaborerà a stretto contatto con il team tecnologico globale di Alantra per fornire consulenza ai clienti nei settori dei servizi IT, della consulenza tecnologica e del software, con particolare attenzione alle aziende basate sui servizi.
Questa assunzione sottolinea l'impegno di Alantra nel far crescere la sua attività tecnologica globale aggiungendo specialisti senior del settore e continuando a rafforzare la sua presenza nei principali hub in Europa e negli Stati Uniti, si legge in una nota. Nell'ultimo anno, il team tecnologico globale di Alantra ha fornito consulenza su 18 transazioni per un valore complessivo superiore a 1,1 miliardi di euro
e comprende 40 membri con sede nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Spagna, Germania, Francia e nei paesi nordici.