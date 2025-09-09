Datrix, Niccolò Bossi nominato General Manager. Guiderà nuova strategia con investitori

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha annunciato la. L'ingresso rafforza l’impegno di Datrix nell’accelerare la crescita e nel migliorare l’eccellenza operativa, si legge in una nota.Bossi supervisionerà la strategia operativa e le iniziative di sviluppo del business, svolgendo al contempo un ruolo fondamentale nell'attuazione della visione del gruppo e nel guidare l'ambiziosa traiettoria di crescita dell'azienda. Inoltre,della società, assicurando che il valore di Datrix sia correttamente riflesso nel prezzo di mercato.Dirigente con una, Bossi ha iniziato la sua carriera in Finmatica nel 2000, per poi entrare in Engineering Ingegneria Informatica nel 2004. In qualità di Responsabile M&A e IR ha eseguito più di 20 operazioni di M&A, contribuendo a rendere il Gruppo il più grande system integrator italiano ICT. Durante il suo mandato presso lastminute.com ha ricoperto diversi ruoli, tra cui direttore generale del business metasearch, responsabile della pianificazione aziendale strategica, responsabile M&A e delle relazioni con gli investitori, guidando una crescita significativa della capitalizzazione di mercato del gruppo. Tra il 2022 e il 2024, in qualità di Chief Operating Officer della 24ORE Business School, ha guidato la trasformazione digitale della più grande business school italiana e ne ha portato a termine con successo la vendita a un fondo di Private Equity."Sono onorato di unirmi a Datrix in undell'intelligenza artificiale - ha commentato Bossi - Oggi, investire nell'intelligenza artificiale applicata è diventata una priorità dei CEO, a differenza di quando l'azienda è stata quotata in borsa e l'intelligenza artificiale era principalmente un dominio tecnico di competenza del CTO. Questo passaggio dall'implementazione tecnica alla leadership aziendale rappresenta un cambiamento fondamentale che si allinea perfettamente con il posizionamento strategico di Datrix".