Fondi e AI: cresce chi ci investe ma non chi la usa nel processo d'investimento

Nvidia

Alphabet

Microsoft

Amazon

Meta

(Teleborsa) - Il numero di(in italiano OICVM) che- rendendo questo tema centrale per la loro proposta di marketing - è cresciuto da 37 a marzo 2020 a. È quanto emerge da un'analisi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su 40.000 fondi aperti e exchange-traded fund (ETF).Negli ultimi anni, ilper il potenziale dell'AI nel migliorare le pratiche finanziarie e creare opportunità in tutti i settori ha infatti portato molti gestori patrimoniali a lanciare fondi di investimento a tema AI.Tuttavia, il numero di fondi che(ad esempio, nell'ambito di modelli di investimento quantitativi) èrispetto al picco raggiunto all'inizio del 2023 e rappresenta una piccola nicchia di mercato (meno di 3 miliardi di euro di Assets Under Management).Il resto dei fondi a marchio AI ha sc, seguendo una politica di investimento attiva (33 prodotti) o replicando uno dei diversi indici di settore dedicati all'AI (10 ETF). L'offerta di mercato di questi prodotti si è notevolmente ampliata dal 2024, sulla scia del rally di mercato trainato dall'intelligenza artificiale, con 18 nuovi fondi lanciati negli ultimi sei trimestri e Assets Under Management in crescita fino a 24 miliardi di euro.L'analisi dell'ESMA evidenzia che ihanno unanegli investimenti di portafoglio dei fondi del settore dell'intelligenza artificiale, con azioni diche rappresentano il 20% degli asset di questi fondi. Nel complesso, le aziende statunitensi dominano gli investimenti di questi fondi, rappresentando il 78% dei loro portafogli in termini di valore di mercato, rispetto a solo il 5% delle aziende con sede nell'UE.