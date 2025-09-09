JPMorgan alza il target price su Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM

(Teleborsa) - Gli analisti di JPMorgan
hanno incrementato i target price su una serie di banche europee
, che vengono preferite in questo momento a quelle statunitensi.
Guardando all'Italia
, il broker ha alzato il target price su UniCredit
a 80 euro per azione dai precedenti 70 euro (raccomandazione Overweight), su Intesa Sanpaolo
a 6,50 euro per azione dai precedenti 6 euro (raccomandazione Overweight) e su Banco BPM
a 12 euro per azione dai precedenti 10,8 euro.
Tra gli altri colossi europei
, TP abbassato su BNP Paribas
(90 da 94 euro, Neutral), alzato su HSBC
(940 pence da 870, Neutral), alzato su ING
(25 da 22,60, Overweight), alzato su Santander
(8,80 da 7,50 euro, Neutral), alzato su UBS
(38 da 37 CHF, Overweight).