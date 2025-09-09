Mutui e BCE: probabile stop a settembre

(Teleborsa) - "Giovedì,, si terrà lae se fino a qualche settimana fa sembrava scontato un nuovo taglio dei tassi,e, anzi, le aspettative su un nuovo intervento da parte della Banca Centrale si sono raffreddate". È quanto si legge nella nota dispecificando che, secondo le loro simulazioni, la"L’Euribor, l’indice al quale sono legati i mutui a tasso variabile,e per questo potrebbe già aver scontato l’ultimo taglio previsto entro fine anno", spiegano gli esperti di Facile.it "Questo significa che se, la rata rimarrebbe comunque sugli attuali livelli".Un’ulteriore prova - continua la nota - arriva dai(aggiornati al 3/9/2025), che confermano che l’indice sembra aver ormai raggiunto il suo punto di arrivo,e dovrebbe rimanere su questi livelli fino a fine anno e per tutto il 2026. Nell’ultimo anno e mezzo, grazie ai tagli della Banca Centrale Europea,, con un beneficio sulla rata mensile del mutuo standard pari a 135 euro.Il calo dei tassi si è trasmesso anche sui nuovi mutui, tanto è vero che oggi, secondo le simulazioni di Facile.it,Dati alla mano, per il mutuo preso in esame, i migliori prodotti online a tasso variabile partono da un Tan del 2,67% corrispondente ad una rata di 576 euro, mentre quelli a tasso fisso partono da un tasso del 3,16% pari ad una rata di 608 euro."Come sappiamo, nella scelta della tipologia di mutuo è importante non limitarsi a guardare i tassi in quanto ci sono diversi fattori che entrano in gioco, quali la propensione al rischio di ciascun mutuatario, la sua capacità reddituale, le caratteristiche dell’immobile e così via", spiegano gli esperti di Facile.it "può rivelarsi fondamentale per identificare il prodotto più adatto alle proprie esigenze".Tassi a questi livelli rappresentano un’opportunità anche per chi ha già un finanziamento in corso e vuole surrogarlo o sostituirlo per ottenere condizioni migliori.per chi ha un mutuo a tasso variabile sottoscritto negli scorsi anni e vuole proteggersi da possibili future variazioni. I migliori tassi surroga variabili, invece, partono da un Tan del 2,28% e una rata di 551 euro; possono quindi rappresentare un’opportunità interessante per chi vuole ridurre la rata e non ha paura di possibili oscillazioni future.