Oracle, BMO Capital vede al rialzo TP a 275 dollari su domanda duratura di AI

(Teleborsa) - In attesa, stasera a mercati chiusi, chepubblichi i conti del primo trimestre 2026,ha aumentato il prezzo obiettivo sul titolo dell'azienda tech ada 245,00 dollari mantenendo unsul titolo.Gli analisti hanno indicato la "" di Oracle quale fattore chiave alla base dell’aumento del target price, evidenziando in particolare lacome contributo all’accelerazione dellaBMO Capital ha introdotto le stime per l’anno fiscale 2028, segnalando una fiducia a lungo termine nella traiettoria di crescita dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale.Nonostante le, la società ha osservato che idi Oracle probabilmentea causa deie degli elevatinei prossimi anni.BMO Capital, inoltre, ritiene che la forza di Oracle neie negli(Remaining Performance Obligations), combinata con la crescita del, possa sostenere il titolo.Il titolo ha interessato anche gli analisti diche lunedì hanno, suggerendo che Oracle potrebbe