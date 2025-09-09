Oracle, BMO Capital vede al rialzo TP a 275 dollari su domanda duratura di AI

(Teleborsa) - In attesa, stasera a mercati chiusi, che Oracle
pubblichi i conti del primo trimestre 2026, BMO Capital
ha aumentato il prezzo obiettivo sul titolo dell'azienda tech a 275,00 dollari
da 245,00 dollari mantenendo un rating Outperform
sul titolo.
Gli analisti hanno indicato la "domanda duratura di AI
" di Oracle quale fattore chiave alla base dell’aumento del target price, evidenziando in particolare la relazione della società con OpenAI
come contributo all’accelerazione della crescita prevista fino all’anno fiscale 2028
.
BMO Capital ha introdotto le stime per l’anno fiscale 2028, segnalando una fiducia a lungo termine nella traiettoria di crescita dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale.
Nonostante le prospettive positive sui ricavi
, la società ha osservato che i margini
di Oracle probabilmente subiranno pressioni
a causa dei cambiamenti nel mix di prodotti
e degli elevati costi di investimento e ammortamento
nei prossimi anni.
BMO Capital, inoltre, ritiene che la forza di Oracle nei ricavi
e negli RPO
(Remaining Performance Obligations), combinata con la crescita del reddito operativo
, possa sostenere il titolo.
Il titolo ha interessato anche gli analisti di Morgan Stanley
che lunedì hanno aumentato il target price a 246 dollari
, mantenendo un rating Equalweight
, suggerendo che Oracle potrebbe rivedere il suo obiettivo di ricavi per il 2029 a circa 125 miliardi di dollari
.