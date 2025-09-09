Risparmio gestito, raccolta semestrale rivista al rialzo a +15,9 miliardi di euro

(Teleborsa) - Ilha archiviato la prima metà del 2025 in positivo, sull'onda di una(+15,915 miliardi di euro), di cui 7,6 miliardi di euro confluiti nel secondo trimestre, e un patrimonio complessivo pari a 2.535 miliardi di euro a fine giugno, equamente suddiviso tra gestioni collettive e gestioni individuali. È laa mettere in luce questo slancio positivo della raccolta, con una revisione netta al rialzo di quasi 5 miliardi di euro dagli 11 miliardi di euro risultanti dalle stime dei dati parziali mensili relativi ai primi sei mesi dell'anno, e di 3,4 miliardi di euro dai 4,2 miliardi di euro preliminari per il Q2.Il patrimonio dei"è cresciuto nel secondo trimestre per effetto di due spinte, entrambe positive: da una parte la raccolta netta di +2,7 miliardi di euro e dall'altra un effetto mercato del +1,3%, che da solo equivale a quasi 17 miliardi di euro in termini di masse", ha sottolineatodi Assogestioni."In particolare - ha continuato Rota - la, che hanno dominato la classifica con flussi positivi per 3,9 miliardi di euro. Sono risultati positivi, anche se con una misura più modesta pari a 500 milioni di euro, anche i flussi diretti verso le Sicav estere promosse da gestori italiani, i cosiddetti prodotti roundtrip. È stato invece negativo per 1,7 miliardi di euro il dato dei fondi cross border", ha precisato, aggiungendo che l'effetto mercato è stato positivo per tutte e tre le categorie, con valori da +1,2% a +1,6%.Allargando lo sguardo agli ultimi quattro trimestri, si nota che il. Secondo il Direttore dell'Ufficio Studi, tale trend è da attribuire al buon successo di pubblico e di raccolta dei fondi a scadenza di nuova generazione."La raccolta per canale distributivo vede un, con più di 5 miliardi di euro raccolti e un trend costantemente positivo negli ultimi quattro trimestri", ha continuato Rota, illustrando anche un dato positivo per le reti bancarie e un andamento molto più volatile e tendenzialmente negativo per la raccolta presso la clientela istituzionale.A livello di categoria, lo spaccato per asset class mostra "il, che negli ultimi quattro trimestri hanno sempre messo a segno una raccolta positiva", ha sottolineato il Direttore dell'Ufficio Studi, commentando i 5,3 miliardi di euro confluiti in questa categoria nel secondo trimestre. Tra aprile e giugno è tornato in positivo anche il dato dei fondi azionari, con +2,1 miliardi di euro.Infine, Rota ha evidenziato i 2,2 miliardi di euro raccolti nel secondo trimestre dalle, i +1,2 miliardi di euro confluiti nei fondi chiusi e l'1,5 miliardi di euro di afflussi registrati dalle gestioni istituzionali.