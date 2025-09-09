Sesa, acquistate 32.200 azioni proprie

Sesa

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 agosto 2025 in attuazione della delibera assembleare di acquisto di azioni proprie assunta in pari data ed avviato il 28 agosto 2025, nel periodo compreso tra il 1° ed il 5 settembre 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 74,21910 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 5 settembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 46.040 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,30006950% dell'attuale capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,59%.