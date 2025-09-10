AATech completa l'acquisizione di BIL con possibile emissione di warrant e azioni

AATech

(Teleborsa) -, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha, società fintech a capo dell'omonimo gruppo, tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-nowpay-later e credit AI e proprietaria della piattaforma Opyn.Tramite l'operazione AATech apre la strada alla, in linea con la missione di AATech: sviluppare tecnologie capaci di rendere più semplice, veloce e sostenibile l'accesso al credito."Siamo entusiasti di annunciare il completamento di questa acquisizione – dichiara l'- Questo importante passo ci consente di accelerare la nostra strategia industriale, puntando con decisione sui servizi AI-driven per l'industria finanziaria. L'integrazione con Opyn ci permette di spingere ancora di più sull'innovazione a supporto dei Financial Services, di corporate italiane ed europee, e rafforzando al contempo il nostro impegno verso soluzioni Green ed ESG".L'operazione è efficace dal 9 settembre 2025 e il consolidamento contabile è a partire dal bilancio annuale 2025. Tenuto conto della presenza di più categorie di azioni di BIL, la compravendita prevede modalità diverse di pagamento del corrispettivo a seconda della categoria di appartenenza delle azioni compravendute. È stata deliberata dal CdA una, con esclusione del diritto di opzione, finalizzati al completamento dell'acquisizione.