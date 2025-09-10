Aeroporto Varsavia, stop a operazioni di volo per motivi di sicurezza

(Teleborsa) - L'aeroporto Chopin di Varsavia ha sospeso
tutte le operazioni di volo
, per motivi di sicurezza, in seguito ad un attacco aereo russo
sull'Ucraina occidentale.
Per la prima volta, infatti, la Polonia ha attivato le proprie difese aeree e quelle della NATO
, per abbattere i droni russi, chiudendo temporaneamente lo spazio aereo su parte della Polonia, compresa l'area aeroportuale. "L'aeroporto rimane aperto, ma al momento non sono in corso operazioni di volo"
, ha annunciato l'aeroporto Chopin in un post su X in cui conferma l'attivazione delle operazioni militari.