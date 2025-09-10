Milano 9:08
Economia, Trasporti
Aeroporto Varsavia, stop a operazioni di volo per motivi di sicurezza
(Teleborsa) - L'aeroporto Chopin di Varsavia ha sospeso tutte le operazioni di volo, per motivi di sicurezza, in seguito ad un attacco aereo russo sull'Ucraina occidentale.

Per la prima volta, infatti, la Polonia ha attivato le proprie difese aeree e quelle della NATO, per abbattere i droni russi, chiudendo temporaneamente lo spazio aereo su parte della Polonia, compresa l'area aeroportuale.

"L'aeroporto rimane aperto, ma al momento non sono in corso operazioni di volo", ha annunciato l'aeroporto Chopin in un post su X in cui conferma l'attivazione delle operazioni militari.
