Antin Infrastructure Partners, AUM salgono a 33 miliardi di euro nel primo semestre

Antin Infrastructure Partners

(Teleborsa) -, società di private equity francese, ha comunicato che glisi attestavano adel 2025, in aumento di 1,3 miliardi di euro, pari al 4,2% su base annua. Questo incremento è l'effetto combinato dell'aumento del Fee-Paying AUM ( 21,8 miliardi di euro, +6,2% su base annua), nonché della creazione di valore sul portafoglio e dei co-investimenti raccolti nel secondo semestre del 2024; è parzialmente compensato dagli effetti valutari negativi osservati nel primo semestre.Lanegli ultimi 12 mesi si è attestata a 0,8 miliardi di euro al 30 giugno 2025. Nessun fondo era in modalità di raccolta fondi nel primo semestre del 2025, poiché tutte e tre le strategie di investimento di Antin erano focalizzate sull'impiego del capitale già raccolto. Si prevede che il prossimo ciclo di raccolta fondi inizierà con il Mid Cap Fund II nel 2026.Glihanno raggiunto 0,7 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi, interamente correlati ad iniezioni di capitale per alimentare la crescita delle società in portafoglio esistenti e sviluppare piattaforme scalabili. Nessun nuovo investimento è stato annunciato nel primo semestre del 2025, ma il numero di riunioni del Comitato Investimenti per esaminare nuove opportunità è aumentato durante il periodo, portando alla firma di Matawan dopo la fine del periodo di riferimento.Lesono ammontate a 0,4 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi, interamente correlate all'uscita di GSR nel secondo semestre del 2024. La pipeline di uscite è solida, con diversi investimenti del Flagship Fund III pronti per l'uscita. Di conseguenza, la società prevede che le distribuzioni agli investitori aumenteranno nei prossimi 18-24 mesi."La performance di Antin si è mantenuta solida nel primo semestre, pur operando in un contesto volatile e incerto - ha commentato il- Gli AUM e i Fee-Paying AUM hanno continuato a crescere su base annua, e anche la nostra redditività, rettificata per riflettere l'assenza di commissioni di recupero che avevano sostenuto la nostra performance nel primo semestre dello scorso anno, è cresciuta. La nostra rigorosa disciplina nell'impiego del capitale e le elevate aspettative di rendimento ci hanno portato ad astenerci da nuovi investimenti o dismissioni nel semestre, ma l'attività di investimento è ripresa dopo la chiusura con l'annunciata acquisizione di Matawan attraverso la nostra strategia NextGen. L'attuale contesto difficile ci ha portato ad adeguare marginalmente le nostre previsioni per l'intero anno per riflettere gli effetti valutari, ma offre anche numerose opportunità e il nostro Comitato Investimenti sta".