Bending Spoons, accordo definitivo per acquisto Vimeo a 1,38 miliardi di dollari

Vimeo

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme video per le imprese, ha annunciato di aver sottoscritto unper essere, in una transazione interamente in denaro dalIn base all’accordo, gli azionisti di Vimeo riceveranno. Il prezzo per azione rappresenta unrispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni degli ultimi 60 giorni, calcolata alla chiusura del mercato il 9 settembre 2025.“Dopo un’attenta analisi delle alternative strategiche, il Consiglio di Amministrazione ha determinato all’unanimità che questa transazione interamente in denaro offre un valore certo e attrattivo per gli azionisti di Vimeo e posiziona la società per accelerare la propria roadmap strategica come parte di Bending Spoons,” ha dichiarato, Presidente del Consiglio di Amministrazione. “Siamo fiduciosi che siano il partner giusto, a lungo termine, per i nostri clienti, i dipendenti e il brand.”La transazione, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Vimeo, dovrebbe concludersi nel, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura e approvazioni, inclusa l’approvazione da parte degli azionisti di Vimeo e l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie.Al completamento della transazione, Vimeo diventerà unae le sue