Bending Spoons, accordo definitivo per acquisto Vimeo a 1,38 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Vimeo, una delle principali piattaforme video per le imprese, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo per essere acquisita da Bending Spoons, in una transazione interamente in denaro dal valore di circa 1,38 miliardi di dollari.

In base all’accordo, gli azionisti di Vimeo riceveranno 7,85 dollari in denaro per ogni azione ordinaria posseduta. Il prezzo per azione rappresenta un premio del 91% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni degli ultimi 60 giorni, calcolata alla chiusura del mercato il 9 settembre 2025.

“Dopo un’attenta analisi delle alternative strategiche, il Consiglio di Amministrazione ha determinato all’unanimità che questa transazione interamente in denaro offre un valore certo e attrattivo per gli azionisti di Vimeo e posiziona la società per accelerare la propria roadmap strategica come parte di Bending Spoons,” ha dichiarato Glenn H. Schiffman, Presidente del Consiglio di Amministrazione. “Siamo fiduciosi che siano il partner giusto, a lungo termine, per i nostri clienti, i dipendenti e il brand.”

La transazione, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Vimeo, dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura e approvazioni, inclusa l’approvazione da parte degli azionisti di Vimeo e l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie.

Al completamento della transazione, Vimeo diventerà una società privata e le sue azioni non saranno più quotate su alcun mercato azionario pubblico.
