Bending Spoons, accordo definitivo per acquisto Vimeo a 1,38 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Vimeo
, una delle principali piattaforme video per le imprese, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo
per essere acquisita da Bending Spoons
, in una transazione interamente in denaro dal valore di circa 1,38 miliardi di dollari
.
In base all’accordo, gli azionisti di Vimeo riceveranno 7,85 dollari in denaro per ogni azione ordinaria posseduta
. Il prezzo per azione rappresenta un premio del 91%
rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni degli ultimi 60 giorni, calcolata alla chiusura del mercato il 9 settembre 2025.
“Dopo un’attenta analisi delle alternative strategiche, il Consiglio di Amministrazione ha determinato all’unanimità che questa transazione interamente in denaro offre un valore certo e attrattivo per gli azionisti di Vimeo e posiziona la società per accelerare la propria roadmap strategica come parte di Bending Spoons,” ha dichiarato Glenn H. Schiffman
, Presidente del Consiglio di Amministrazione. “Siamo fiduciosi che siano il partner giusto, a lungo termine, per i nostri clienti, i dipendenti e il brand.”
La transazione, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Vimeo, dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025
, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura e approvazioni, inclusa l’approvazione da parte degli azionisti di Vimeo e l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie.
Al completamento della transazione, Vimeo diventerà una società privata
e le sue azioni non saranno più quotate su alcun mercato azionario pubblico
.