Milano 9-set
42.008 0,00%
Nasdaq 9-set
23.840 +0,33%
Dow Jones 9-set
45.711 +0,43%
Londra 9-set
9.243 0,00%
Francoforte 9-set
23.718 0,00%

Cina, prezzi al consumo e alla produzione in calo ad agosto

Economia, Macroeconomia
Cina, prezzi al consumo e alla produzione in calo ad agosto
(Teleborsa) - Confermato lo scenario deflattivo per la Cina ad agosto 2025.

Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato un decremento tendenziale dello 0,4%, dopo il dato invariato del mese precedente, peggiore del -0,2% atteso dagli analisti.

In particolare, i prezzi di prodotti alimentari, tabacco e alcolici sono diminuiti del 2,5% su base annua, con un impatto sull'indice dei prezzi al consumo di circa 0,72 punti percentuali. Scendendo ancora di più nei dettagli, i prezzi della carne suina sono diminuiti del 16,1%.

Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo non mostrano alcun cambiamento, dopo il +0,4% precedente e rispetto al 0,1% atteso.

Giù anche i prezzi alla produzione, che hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,9%, uguale alle attese, a fronte del -3,6% del mese precedente.
Condividi
```