Milano 9-set
42.008 0,00%
Nasdaq 9-set
23.840 +0,33%
Dow Jones 9-set
45.711 +0,43%
Londra 9-set
9.243 0,00%
Francoforte 9-set
23.718 0,00%

Deutsche Telekom, Standard Ethics alza il rating ESG

Finanza, Rating, Telecomunicazioni
Deutsche Telekom, Standard Ethics alza il rating ESG
(Teleborsa) - Standard Ethics ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Deutsche Telekom, colosso tedesco delle telecomunicazioni, a "EE" dal precedente "EE-". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

L'agenzia di rating spiega che la società prosegue il percorso di avvicinamento alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue sulla Sostenibilità. Le strutture di corporate governance e governance della Sostenibilità aderiscono ai principi e alle linee guida definite dalle organizzazioni sovranazionali; è implementato il sistema di ESG risk management; la rendicontazione ESG appare ben strutturata; sono pubblicati target e policy di Sostenibilità.

Secondo gli analisti, residuano margini di miglioramento nell'utilizzo di una nomenclatura più appropriata nella distinzione tra il concetto di CSR (Responsabilità Sociale di Impresa) e la nozione di Sostenibilità a beneficio del mercato e degli stakeholder.
Condividi
```