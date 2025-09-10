Deutsche Telekom, Standard Ethics alza il rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating
(SER) di Deutsche Telekom
, colosso tedesco delle telecomunicazioni, a "EE
" dal precedente "EE-". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.
L'agenzia di rating spiega che la società prosegue il percorso di avvicinamento alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue
sulla Sostenibilità. Le strutture di corporate governance e governance della Sostenibilità aderiscono ai principi e alle linee guida definite dalle organizzazioni sovranazionali; è implementato il sistema di ESG risk management; la rendicontazione ESG appare ben strutturata; sono pubblicati target e policy di Sostenibilità.
Secondo gli analisti, residuano margini di miglioramento nell'utilizzo di una nomenclatura più appropriata
nella distinzione tra il concetto di CSR (Responsabilità Sociale di Impresa) e la nozione di Sostenibilità a beneficio del mercato e degli stakeholder.