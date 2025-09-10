Edison, accordo con Shell per acquisto di GNL dagli Stati Uniti

Edison

(Teleborsa) -, società energetica italiana controllata dalla big francese Electricite de France (EDF), ha firmato un accordo conper la vendita e l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL). In base ai termini del contratto, Edisone per un periodo fino a 15 anni.Edison acquisterà il gas su base FOB (Free on Board),, occupandosi del ritiro del GNL alla fonte, del suo trasporto e dello scarico a destinazione."L'apertura di questo secondo canale dagli Stati Uniti è un altro tassello della nostra strategia industriale, finalizzata ae a rafforzare nel lungo termine la competitività e flessibilità del nostro portafoglio long-term - ha dichiarato Fabio Dubini, Executive Vice President Gas&Power Portfolio Management&Optimisation di Edison - Il nostro obiettivo è continuare a diversificare, come abbiamo sempre fatto, inaugurando nuove rotte. Cosa che ha permesso di contribuire alla sicurezza energetica nazionale, fornendo risposte rapide nei recenti momenti di crisi, grazie ai solidi rapporti costruiti negli anni con i venditori"."Il nostro obiettivo è di, continuando a costruire un portafoglio in grado di adeguare tempestivamente l’offerta alla richiesta dei mercati internazionali e dei clienti, riducendo al contempo i rischi geopolitici connessi", ha aggiunto.Oggi Edison importa in Italia circa 14 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, con contratti di importazione dal(6,4 miliardi di metri cubi), dalla(4,4 miliardi di metri cubi), dall'(1 miliardo di metri cubi), dall'(1 miliardo di metri cubi) e dagli Stati Uniti (1,4 miliardi di metri cubi), soddisfacendo il 23% della domanda nazionale.