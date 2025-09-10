Edison, accordo con Shell per acquisto di GNL dagli Stati Uniti

(Teleborsa) - Edison
, società energetica italiana controllata dalla big francese Electricite de France (EDF), ha firmato un accordo con Shell
per la vendita e l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL). In base ai termini del contratto, Edison riceverà circa 0,7 MTPA di GNL dagli Stati Uniti, a partire dal 2028
e per un periodo fino a 15 anni.
Edison acquisterà il gas su base FOB (Free on Board), utilizzando la propria flotta di navi metaniere
, occupandosi del ritiro del GNL alla fonte, del suo trasporto e dello scarico a destinazione.
"L'apertura di questo secondo canale dagli Stati Uniti è un altro tassello della nostra strategia industriale, finalizzata a incrementare la sicurezza di approvvigionamento del Paese
e a rafforzare nel lungo termine la competitività e flessibilità del nostro portafoglio long-term - ha dichiarato Fabio Dubini, Executive Vice President Gas&Power Portfolio Management&Optimisation di Edison - Il nostro obiettivo è continuare a diversificare, come abbiamo sempre fatto, inaugurando nuove rotte. Cosa che ha permesso di contribuire alla sicurezza energetica nazionale, fornendo risposte rapide nei recenti momenti di crisi, grazie ai solidi rapporti costruiti negli anni con i venditori".
"Il nostro obiettivo è di mantenere una quota sul mercato italiano di almeno il 20% al 2030
, continuando a costruire un portafoglio in grado di adeguare tempestivamente l’offerta alla richiesta dei mercati internazionali e dei clienti, riducendo al contempo i rischi geopolitici connessi", ha aggiunto.
Oggi Edison importa in Italia circa 14 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, con contratti di importazione dal Qatar
(6,4 miliardi di metri cubi), dalla Libia
(4,4 miliardi di metri cubi), dall'Algeria
(1 miliardo di metri cubi), dall'Azerbaigian
(1 miliardo di metri cubi) e dagli Stati Uniti (1,4 miliardi di metri cubi), soddisfacendo il 23% della domanda nazionale.