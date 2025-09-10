Esprinet, utili e ricavi in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) - Esprinet
, gruppo leader in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, ha archiviato il primo semestre con ricavi contabili
da contratti con clienti, misurati al netto dell’applicazione del principio contabile IFRS 15 e altri aggiustamenti, che si attestano a 1.931,5 milioni di euro, +4% rispetto a 1.849,9 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno.
L'EBITDA Adjusted
che coincide con l’EBITDA non essendo stati rilevati costi di natura non ricorrente, è pari a 25,1 milioni di euro, rispetto a 24,7 milioni di euro nei primi sei mesi del 2024 (+2%).
L’incidenza sui ricavi si attesta all’1,30% rispetto all’1,33% nello stesso periodo del 2024 e sconta l’aumento del peso dei costi operativi (dal 4,33% nel primo semestre del 2024 al 4,44% al 30 giugno 2025).
L’EBIT Adjusted
, che coincide con l’EBIT non essendo stati rilevati costi di natura non ricorrente, è pari a 12,9 milioni di euro, -8% rispetto a 14,0 milioni di euro nei primi sei mesi del 2024. Su questo risultato incide la crescita degli ammortamenti in conseguenza principalmente del diritto d’uso del nuovo magazzino italiano di Tortona avviato a settembre 2024.
L’utile ante imposte
è pari a 7,0 milioni di euro, rispetto a 5,9 milioni di euro nel primo semestre 2024. L’utile netto
è pari a 3,4 milioni di euro, rispetto a 3,3 milioni di euro nei primi sei mesi del 2024. L’utile netto per azione ordinaria è pari a 0,07 euro, invariato rispetto al 30 giugno 2024.
La Posizione Finanziaria Netta
è negativa per 327,5 milioni di euro e si confronta con un saldo negativo pari a 336,6 milioni di euro al 31 marzo 2025 e con un saldo negativo pari a 164,0 milioni di euro al 30 giugno 2024.