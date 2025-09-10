Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:01
23.914 +0,31%
Dow Jones 18:01
45.509 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Euronext Sustainability Week 2025 "Scelte di investimento, tra engagement e stewardship"

Le dichiarazioni di Sofia Galarducci, Eurizon

Economia
Euronext Sustainability Week 2025 “Scelte di investimento, tra engagement e stewardship”
(Teleborsa) - "L’attività di stewardship rimane centrale e ci consente di anticipare e monitorare i possibili rischi a cui i modelli di business delle aziende sono esposti, e di conseguenza i nostri portafogli in gestione. In quest’ottica, hanno un peso sempre maggiore i dialoghi riguardanti tematiche sociali lungo le catene di fornitura, specialmente nei mercati emergenti, e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 nel contesto europeo". Lo ha dichiarato Sofia Galarducci, del team Responsible Investments & Stewardship di Eurizon, in occasione del workshop "Scelte di investimento, tra engagement e stewardship", in corso a Palazzo Mezzanotte nell’ambito dell’Euronext Sustainability Week 2025.
