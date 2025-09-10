FS Logistix, al via i primi collegamenti Anversa-Milano

(Teleborsa) - Partiti i collegamenti di FS Logistix
tra Anversa
e Milano
, con il primo treno arrivato a Segrate dal Belgio. Il servizio è il primo passo dell’accordo siglato pochi giorni fa tra la società di logistica del Gruppo FS
e Lineas
, il più grande operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa, per la gestione del terminal ferroviario di Anversa Antwerp Mainhub
e delle linee commerciali
tra Belgio
e Italia
.
Previsti cinque collegamenti andata e ritorno a settimana tra Anversa e Milano, operati da Mercitalia Intermodal
con trazione Lineas, per il trasporto di unità intermodali di diverse dimensioni e tipologie di merce. Ogni anno, il servizio permetterà di togliere dalle strade europee oltre 13mila camion e di evitare l’emissione di oltre 46mila tonnellate di CO2 rispetto al trasporto con mezzo pesante su gomma.
Il servizio prevede inoltre la possibilità di integrare collegamenti nazionali
, come ad esempio verso il terminal di Pomezia, ampliando così la rete di distribuzione interna.
Una partnership strategica
che mira a migliorare l’efficienza e la connettività dei servizi di trasporto merci su rotaia tra Belgio e Italia, con potenziale espansione a Francia, Germania ed Est Europa. Il progetto è parte del Piano Strategico 2025-2029 di FS Logistix con l’obiettivo di ampliare la presenza della società sul mercato Europeo e offrire soluzioni logistiche efficienti e sostenibili.