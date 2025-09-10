Investindustrial, aperta la prima sede in Giappone

(Teleborsa) -annuncia l’apertura della suadiventando così la prima società di private equity del mid-market in Sud Europa a stabilire una presenza diretta nel Paese. L’apertura dell’rappresenta una tappa strategica nell’e mira a rafforzare i legami culturali, industriali ed economici tra Italia e Giappone, favorendo la, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “Con la nuova sede in Giappone rafforziamo la nostra convinzione a lungo termine sulle opportunità offerte dal Paese e sul nostro ruolo nel promuovere la crescita globale delle aziende in cui investiamo.e ad oggi le società partecipate gestiscono nell’area circa 25 stabilimenti. Puntando al Giappone come nuova area strategica, confermiamo la nostra fiducia nel potenziale della regione e il nostro impegno nel favorire una crescita globale significativa per le aziende del nostro portafoglio”.Molte delle società partecipate da Investindustrial vantano già una presenza consolidata e in crescita in Giappone. Tra queste, con cinque ristoranti nell’area metropolitana di Tokyo e la gestione della ristorazione del Padiglione Italia all’Expo di Osaka;, tra i principali fornitori nel Paese di prodotti derivati dal pomodoro;, che ha concluso diversi importanti progetti per le distillerie in Giappone contribuendo all’innovazione nella produzione di alcolici locali;, che ha recentemente inaugurato una nuova sede a Kobe grazie alla quale supporterà i clienti giapponesi per progetti basati sulla circular-economy.