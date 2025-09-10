Investindustrial, aperta la prima sede in Giappone

(Teleborsa) - Investindustrial
annuncia l’apertura della sua prima sede in Giappone
diventando così la prima società di private equity del mid-market in Sud Europa a stabilire una presenza diretta nel Paese. L’apertura dell’ufficio di Tokyo
rappresenta una tappa strategica nell’espansione del gruppo in Asia
e mira a rafforzare i legami culturali, industriali ed economici tra Italia e Giappone, favorendo la valorizzazione dell’eccellenza italiana
.Andrea C. Bonomi
, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “Con la nuova sede in Giappone rafforziamo la nostra convinzione a lungo termine sulle opportunità offerte dal Paese e sul nostro ruolo nel promuovere la crescita globale delle aziende in cui investiamo. Investindustrial negli ultimi 12 mesi ha completato add-on in ??Cina, India e Arabia Saudita per circa 500 milioni di euro di enterprise value
e ad oggi le società partecipate gestiscono nell’area circa 25 stabilimenti. Puntando al Giappone come nuova area strategica, confermiamo la nostra fiducia nel potenziale della regione e il nostro impegno nel favorire una crescita globale significativa per le aziende del nostro portafoglio”.
Molte delle società partecipate da Investindustrial vantano già una presenza consolidata e in crescita in Giappone. Tra queste Eataly
, con cinque ristoranti nell’area metropolitana di Tokyo e la gestione della ristorazione del Padiglione Italia all’Expo di Osaka; La Doria
, tra i principali fornitori nel Paese di prodotti derivati dal pomodoro; Omnia Technologies
, che ha concluso diversi importanti progetti per le distillerie in Giappone contribuendo all’innovazione nella produzione di alcolici locali; Piovan
, che ha recentemente inaugurato una nuova sede a Kobe grazie alla quale supporterà i clienti giapponesi per progetti basati sulla circular-economy.