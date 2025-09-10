Londra: Associated British Foods scende verso 19,72 sterline

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di prodotti alimentari e da forno
, che esibisce una perdita secca del 9,86% sui valori precedenti.
L'andamento di Associated British Foods
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Associated British Foods
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,61 pounds, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,51.
