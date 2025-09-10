Milano 9:46
42.064 +0,13%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:46
9.263 +0,22%
23.838 +0,50%

Londra: Associated British Foods scende verso 19,72 sterline

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che esibisce una perdita secca del 9,86% sui valori precedenti.

L'andamento di Associated British Foods nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Associated British Foods è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,61 pounds, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
