NewPrinces, Equita aumenta target price incorporando deal Carrefour
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 31 euro per azione (+26%) il target price su NewPrinces (ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" dopo la conference call sulla semestrale.

Non è arrivato alcun aggiornamento sull'IPO a Londra (ora attesa entro la fine dell'anno rispetto alle precedenti indicazioni di metà ottobre). Le tempistiche per il closing dei deal M&A sono: Diageo entro il 30 settembre (prezzo non ancora non noto), Carrefour Italia entro il 15 ottobre, Plasmon entro la fine del 4Q25.

In attesa di maggiori dettagli post-closing, Equita ha incorporato nella valutazione una preliminare generazione di valore dall'operazione di Carrefour di 235 milioni di euro (o circa 5 euro per azione), grazie ai termini favorevoli del deal e dando fiducia alla capacità del gruppo di riportare progressivamente il business a cash-flow positivo grazie a sinergie e risparmi di efficienza, come dimostrato in passato.

La stima di creazione di valore dell'operazione non include ancora, invece, il potenziale upside dal rilancio delle operations retail (assortimento, traffico, promozioni, sviluppo del business HoReCa, ecommerce), su cui il gruppo dovrà dimostrare nel tempo la propria capacità di execution.

"L'equity story resta interessante per il miglioramento dei margini e il profilo di generazione di cassa - si legge nella ricerca - L'operazione Carrefour rappresenta un deal transformational che richiederà uno sforzo non banale, ma anche siglato a condizioni particolarmente vantaggiose per la società".

(Foto: Newlat)
