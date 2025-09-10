Ourvita, acquisisce HBI dal gruppo irlandese DCC

(Teleborsa) - Ourvita
, leader internazionale nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari e di dispositivi medici, cosmetici e probiotici, annuncia l’acquisizione di HBI Health & Beauty Innovations
(“HBI”) dal gruppo irlandese DCC.
Ourvita è detenuta indirettamente da fondi gestiti da Investindustrial
.
HBI è attiva nel settore CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization, cioè un’azienda che produce e sviluppa prodotti per conto terzi), che produce integratori alimentari e cosmetici nei suoi 8 stabilimenti all’avanguardia nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Austria. Riconosciuta per il suo impegno nei confronti della qualità, del servizio e dell'innovazione, HBI soddisfa le esigenze di una clientela trasversale e di lunga data.
L’unione tra Ourvita e HBI dà vita a una delle CDMO più grandi e diversificate d'Europa nel mercato della salute e del benessere, con una presenza globale di 15 stabilimenti produttivi in Europa, Stati Uniti e Asia
, al servizio di oltre 120 mercati nazionali
, generando un fatturato annuo di oltre 650 milioni di euro
.