Primark (AB Foods), vendite like-for-like attese in calo nel secondo semestre

(Teleborsa) - Il gruppo britannicoprevede una crescita delle, popolare catena di abbigliamento, di circa l'1% nel secondo semestre, con una crescita dell'1% nel terzo trimestre e una crescita prevista dell'1% nel quarto trimestre. Si prevede che le vendite totalirispetto allo scorso anno, con un calo del 2,4% nel terzo trimestre e una diminuzione prevista di circa il 2% nel quarto trimestre. Lo si legge in un aggiornamento sull'andamento delle attività commerciali nella seconda metà dell'esercizio che si concluderà il 13 settembre 2025.Per l', il gruppo prevede una crescita delle vendite di Primark di circa l'1%, con il programma di implementazione dei negozi che continuerà a trainare una crescita delle vendite di circa il 4%."Sono soddisfatto della performance del Gruppo nella seconda metà dell'esercizio finanziario, in un contesto che continua a essere difficile, caratterizzato da cautela dei consumatori, incertezza geopolitica e inflazione - ha detto il CEO George Weston - Primark ha registrato un miglioramento delle attività commerciali nel Regno Unito e una forte crescita delle vendite negli Stati Uniti, mentre le"."Nel nostro, le attività commerciali complessive nella seconda metà dell'esercizio sono state in linea con le nostre aspettative", ha aggiunto.A seguito di questo aggiornamento al mercato, Associated British Foods è ilnella seduta odierna. Registra una flessione del 9,28% rispetto alla vigilia, attestandosi a 20,33 sterline. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 19,81 e successiva a quota 19,29. Resistenza a 20,7.