Primark (AB Foods), vendite like-for-like attese in calo nel secondo semestre

(Teleborsa) - Il gruppo britannico Associated British Foods
prevede una crescita delle vendite della sua controllata Primark
, popolare catena di abbigliamento, di circa l'1% nel secondo semestre, con una crescita dell'1% nel terzo trimestre e una crescita prevista dell'1% nel quarto trimestre. Si prevede che le vendite totali like-for-like di Primark nel secondo semestre saranno inferiori di circa il 2%
rispetto allo scorso anno, con un calo del 2,4% nel terzo trimestre e una diminuzione prevista di circa il 2% nel quarto trimestre. Lo si legge in un aggiornamento sull'andamento delle attività commerciali nella seconda metà dell'esercizio che si concluderà il 13 settembre 2025.
Per l'intero anno 2025
, il gruppo prevede una crescita delle vendite di Primark di circa l'1%, con il programma di implementazione dei negozi che continuerà a trainare una crescita delle vendite di circa il 4%.
"Sono soddisfatto della performance del Gruppo nella seconda metà dell'esercizio finanziario, in un contesto che continua a essere difficile, caratterizzato da cautela dei consumatori, incertezza geopolitica e inflazione - ha detto il CEO George Weston - Primark ha registrato un miglioramento delle attività commerciali nel Regno Unito e una forte crescita delle vendite negli Stati Uniti, mentre le attività commerciali nel continente hanno registrato un calo in un contesto di consumatori più deboli
".
"Nel nostro settore alimentare
, le attività commerciali complessive nella seconda metà dell'esercizio sono state in linea con le nostre aspettative", ha aggiunto.
A seguito di questo aggiornamento al mercato, Associated British Foods è il peggior titolo del FTSE 100
nella seduta odierna. Registra una flessione del 9,28% rispetto alla vigilia, attestandosi a 20,33 sterline. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 19,81 e successiva a quota 19,29. Resistenza a 20,7.