Social card, da oggi disponibili le liste dei beneficiari

(Teleborsa) - Sarà possibile, 10 settembre,: dalle ore 14 lesaranno a disposizione dei Comuni. Lo annuncia l'con una nota, segnalando che i comuni dovranno consolidare le liste dei beneficiaridata di chiusura dell’applicativo web.Per visualizzare legli operatori abilitati potrannodedicato ai comuni tramite l’area tematica, seguendodal menu il percorso: "Servizi al cittadino", poi "Servizi" e "Carta dedicata a te". Per potere accedere all’applicativo web, i Comuni devonoutilizzando l’apposito modulo, da trasmettere tramite PEC)alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS, unitamente alla copia del documento di identità dell’operatore, in corso di validità, per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo stesso. Le richieste di abilitazione non devono essere presentate dagli operatori dei Comuni già abilitati negli anni precedenti.Le strutture territoriali dell’INPS daranno la massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai comuni, fornendo ogni supporto per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti.Si ricorda che lafamiliare, con, da impiegare per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura è riservata a cittadini. Il contributo di 500 euro viene erogato attraversofornite da Poste Italiane e consegnate presso gli uffici postali abilitati.Per il 2025, ladi euro, con destinazione specifica all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi bevanda alcolica. Gli esercizi commerciali convenzionati garantiranno inoltre scontistiche aggiuntive ai possessori della carta.