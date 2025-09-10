Milano 9:49
TSMC, ricavi in aumento del 33,8% su base annua ad agosto

Finanza
(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato che i ricavi netti per agosto 2025 sono stati pari a circa 335,77 miliardi di dollari taiwanesi (circa 9,5 miliardi di euro), con un aumento del 3,9% rispetto a luglio 2025 e del 33,8% rispetto ad agosto 2024.

I ricavi da gennaio ad agosto 2025 sono stati pari a 2.431,98 miliardi di dollari taiwanesi (circa 68,7 miliardi di euro), con un aumento del 37,1% rispetto allo stesso periodo del 2024.
